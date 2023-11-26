Симоньян рассказала о строительстве на освобожденных территориях «города-сада»

Симоньян: в новых регионах РФ идет развитие инфраструктуры, несмотря на обстрелы

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия-1» рассказала, что на освобожденных в ходе специальной военной операции (СВО) территориях, которые вошли в состав России, в настоящее время полным ходом идет развитие инфраструктуры, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Вы посмотрите, что мы делаем там сейчас на тех территориях, которые мы уже вернули… Мы же строим там город-сад, это же видно — дороги, школы... Это все еще под угрозой, там все еще продолжают их атаковать», — заявила она.

При этом Симоньян выразила уверенность в том, что в конечном итоге город-сад будет построен, добавив, что чем больше территорий будут освобождены, тем большее количество людей сможет жить в хороших условиях.

Ранее стало известно, что Россия и Китай планируют построить под Керченским проливом подводный тоннель — он может стать безопасной альтернативой Крымскому мосту.