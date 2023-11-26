Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:40, 26 ноября 2023Мир

Стало известно о визите Блинкена в Израиль в ближайшие дни

The Jerusalem Post: в ближайшие дни Энтони Блинкен прибудет в Израиль
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Carlos Barria / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни должен прибыть в Израиль. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Отмечается, что этот приезд станет уже четвертым официальным визитом Блинкена в еврейское государство с момента нападения палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на Израиль 7 октября. По данным издания, визит главы Госдепа США состоится на предстоящей неделе.

Ранее стало известно о роли президента США Джо Байдена в сделке между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников. Сообщалось, что американский лидер убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заключить соглашение с ХАМАС. Также уточнялось, что президент предлагал пятидневное гуманитарное перемирие между конфликтующими сторонами, однако Тель-Авив решил приостановить боевые действия на четыре дня.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Равин
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны сообщило об уничтожении ракет С-200 над Азовским морем

      Малкин сравнил Овечкина с Кросби

      В России высказались об ответе на атаку украинских беспилотников

      В Госдуме предложили способ для выхода России из «демографической ямы»

      Трамп оценил отсутствие американцев среди освобожденных ХАМАС

      В сети появились кадры с брошенных позиций ВСУ

      Песков заявил об опасном для России режиме на Украине

      На Украине сообщили об отключении магистральных ЛЭП в Киевской области

      В Германии указали на изнеможение солдат ВСУ

      Украину снова атаковали черными дронами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости