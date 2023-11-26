Стало известно о визите Блинкена в Израиль в ближайшие дни

The Jerusalem Post: в ближайшие дни Энтони Блинкен прибудет в Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни должен прибыть в Израиль. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Отмечается, что этот приезд станет уже четвертым официальным визитом Блинкена в еврейское государство с момента нападения палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на Израиль 7 октября. По данным издания, визит главы Госдепа США состоится на предстоящей неделе.

Ранее стало известно о роли президента США Джо Байдена в сделке между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников. Сообщалось, что американский лидер убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заключить соглашение с ХАМАС. Также уточнялось, что президент предлагал пятидневное гуманитарное перемирие между конфликтующими сторонами, однако Тель-Авив решил приостановить боевые действия на четыре дня.