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21:30, 26 ноября 2023Мир

Эрдоган рассказал о работе по установлению постоянного прекращения огня в Газе

Турция и Иран работают над установлением постоянного прекращения огня в Газе
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Iranian Presidency / Globallookpress.com

Канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что глава государства провел телефонные переговоры с иранским коллегой Эбрахимом Раиси, в ходе которого они обсудили ситуацию в секторе Газа и договорились продолжать работу по установлению постоянного прекращения огня в анклаве, передает ТАСС.

«В ходе беседы обсуждались незаконные израильские атаки на сектор Газа, оказание гуманитарной помощи палестинцам и шаги, которые могут быть сделаны для достижения постоянного прекращения огня в регионе», — рассказали в канцелярии турецкого лидера.

Также отмечается, что Эрдоган подчеркнул необходимость странам исламского мира занять единую позицию, подразумевающую осуждение действий Израиля на территориях Палестины. По его словам, необходимо добиться постоянного прекращения огня в секторе Газа и достичь прочного мира между двумя государствами.

Ранее стало известно, что в Израиле утвердили план боевых действий в секторе Газа после окончания перемирия.

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      Марина Совина
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