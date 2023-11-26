Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:40, 26 ноября 2023Бывший СССР

Сторонники ПЦУ разгромили корпус Киево-Печерской лавры

Сторонники ПЦУ устроили разгром в корпусе 70а Киево-Печерской лавры

Фото: Telegram-канал «СПЖ - новости Православия»

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) устроили разгром в одном из зданий на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram.

Отмечается, что последователи ПЦУ вторглись во владения монастыря и повредили постройки. «Активисты пробрались на территорию обители и учинили разгром в корпусе 70а», — описывается в публикации произошедшее.

На прикрепленных к посту СПЖ фотографиях видны разбитые окна и двери.

Ранее в ООН заявили об отсутствии должного расследования инцидентов против УПЦ. С февраля 2022 года организацией на Украине было задокументировано 10 случаев физического насилия и шесть случаев с угрозами, возникавших из-за спора между представителями разных религиозных сообществ.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны сообщило об уничтожении ракет С-200 над Азовским морем

      Малкин сравнил Овечкина с Кросби

      В России высказались об ответе на атаку украинских беспилотников

      В Госдуме предложили способ для выхода России из «демографической ямы»

      Трамп оценил отсутствие американцев среди освобожденных ХАМАС

      В сети появились кадры с брошенных позиций ВСУ

      Песков заявил об опасном для России режиме на Украине

      На Украине сообщили об отключении магистральных ЛЭП в Киевской области

      В Германии указали на изнеможение солдат ВСУ

      Украину снова атаковали черными дронами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости