Сторонники ПЦУ разгромили корпус Киево-Печерской лавры

Сторонники ПЦУ устроили разгром в корпусе 70а Киево-Печерской лавры

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) устроили разгром в одном из зданий на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram.

Отмечается, что последователи ПЦУ вторглись во владения монастыря и повредили постройки. «Активисты пробрались на территорию обители и учинили разгром в корпусе 70а», — описывается в публикации произошедшее.

На прикрепленных к посту СПЖ фотографиях видны разбитые окна и двери.

Ранее в ООН заявили об отсутствии должного расследования инцидентов против УПЦ. С февраля 2022 года организацией на Украине было задокументировано 10 случаев физического насилия и шесть случаев с угрозами, возникавших из-за спора между представителями разных религиозных сообществ.