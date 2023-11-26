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00:22, 26 ноября 2023Силовые структуры

Суд прекратил дело против мобилизованного после его смерти

Суд в Крыму закрыл дело об оставлении части мобилизованным после его смерти

Фото: Pogiba Aleksandra / Global Look Press

Крымский гарнизонный военный суд закрыл дело против мобилизованного Игоря Акуренко, которое завели согласно части 5 статьи 337 УК РФ из-за оставления им места службы. Об этом говорится в постановлении суда.

Решение было принято 22 сентября в связи со смертью подсудимого. Акуренко обвинялся в том, что 17 января 2023 года без уважительных причин не явился в воинскую часть и уклонялся от службы вплоть до 20 марта 2023 года.

Согласно документу, мобилизованный ушел из жизни 11 августа, обстоятельства смерти не уточняются. О прекращении уголовного дела защита ходатайствовала с разрешения дочери Игоря Акуренко.

Ранее мобилизованный в Бурятии получил пять лет колонии строгого режима после инсценировки собственной смерти. Семья мужчины предоставила поддельное свидетельство о гибели, чтобы он мог не возвращаться в расположение.

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      Александра Синицына
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