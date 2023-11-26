Трамп оценил отсутствие американцев среди освобожденных ХАМАС

Трамп счел неуважением к США отсутствие американцев среди освобожденных ХАМАС

Бывший президент США Дональд Трамп счел неуважением к стране отсутствие американцев среди освобожденных палестинским движением ХАМАС заложников. Он написал об этом в соцсети Truth Social.

Политик отметил, что палестинская исламистская группировка не отпустила ни одного из захваченных 7 октября в Израиле граждан США. «Для этого есть только одна причина — никакого уважения к нашей стране и ее руководству», — заявил он, назвав данный период в истории государства темным и печальным

Трамп указал, что подобная ситуация свидетельствует о том, что ХАМАС рассчитывает на более выгодную сделку, и это «не закончится хорошо».

Ранее Трамп заявил, что страна находится в серьезной беде. Он указал, что США находятся в аду. По его мнению, к этому привела политика американского президента Джо Байдена.