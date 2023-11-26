В «Динамо» раскритиковали Захаряна за переход в «Реал Сосьедад»

Сергей Степашин раскритиковал Захаряна за переход в «Реал Сосьедад»

Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин раскритиковал полузащитника сборной России Арсена Захаряна за переход в «Реал Сосьедад». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам функционера, футболист принимал решение о переходе совместно с семьей. «Я рад, что Костя Тюкавин продлил контракт до 2028 года. Если уходить, то "на ногах" и чтобы играть, а не сидеть на скамейке, правильно?» — отметил Степашин.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за «Динамо».

В активе Захаряна десять матчей в составе «Реала Сосьедад» во всех турнирах. Россиянин не отметился результативными действиями.