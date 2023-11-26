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15:47, 26 ноября 2023Мир

В ФРГ заявили о проблемах бундесвера из-за поставок вооружений Киеву

В ФРГ заявили, что основные части бундесвера способны выдержать два дня боев

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Заместитель председателя фракции блока ХДС/ХСС в бундестаге эксперт по вопросам обороны Йохан Вадефуль заявил, что основные подразделения бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) способны выдержать от силы два дня боя. В интервью агентству DPA он предположил, что такие проблемы возникли из-за поставок вооружений Киеву, передает ТАСС.

В то же время в беседе с журналистом он назвал поставки вооружений украинской армии решением правильным и целесообразным.

«Основные воинские части могут выдержать максимум два дня в бою. Это в целом катастрофический результат», — пояснил Вадефуль.

Зампред заострил внимание на том, что процесс превращения бундесвера в эффективные вооруженные силы едва сдвинулся с мертвой точки. «Он застопорился с самого начала, и это, конечно, сейчас в том числе в ответственности Бориса Писториуса. Я вижу громкие заявления, но мало реальных мер, которые бы способствовали заявленному самим министром укреплению военного потенциала», — поделился он.

Вадефуль допустил, что переломный момент для бундесвера еще впереди. Депутат указал, что осуществляются заказы техники и вооружений, однако немецкая армия пока так ничего и не получила.

Ранее издание Der Tagesspiegel выяснило, что помощь Киеву оказалась под угрозой после заморозки бюджета ФРГ.

По мнению авторов материала, если согласовать бюджет не удастся, то Украина не получит финансовую помощь, а бундесвер не сможет возместить нехватку вооружения, которое отдали украинской армии.

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      Анна Щербакова
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