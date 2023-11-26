В Турции моря вышли из берегов после ливня

Anadolu: в Турции моря вышли из берегов после ливня и затопили крупные города

В Турции из берегов вышли Эгейское и Средиземное моря, в результате оказались затоплены крупные города, такие как Измир и Анталья. Об этом сообщило Anadolu.

По информации газеты Huttiyet, главное управление метеорологии Турции и управление по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD) обнародовали экстренные предупреждения для 64 из 81 илов (провинций) Турции: предпоследний, «оранжевый» уровень опасности, объявлен в 44 илах, еще в 20 — желтый.

До этого аналогичные предупреждения были разосланы в 76 турецких провинций, пишет Milliyet.

В результате разгула стихии в Измире в районах Каршияка и Конак были затоплены береговые линии, сады, дороги, офисы, многоквартирные дома и магазины.

Ранее сообщалось, что жителей Северо-Востока США предупредили о загрязнении систем водоснабжения.

Людям объяснили, что контакт с водой может привести к высыпаниям, боли в горле и заражению бактериальными инфекциями.