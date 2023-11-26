Власти Литвы назвали причину будущего разгрома Украины в военном конфликте

Глава МИД Литвы Ландсбергис: Украина перестанет существовать из-за усталости

Украина может поддаться усталости от военного конфликта, и тогда страна перестанет существовать. Такую причину возможного будущего разгрома страны назвал глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, его заявление приводят на официальном сайте министерства.

«Усталость от войны — это феномен обществ, живущих в мире. Если бы Украина поддалась усталости от войны, она перестала бы существовать», — сказал Ландсбергис. Решать эту проблему должен Запад, считает представитель литовских властей, так как у него есть «достаточная структурная мощь», чтобы оказать поддержку Киеву.

Ранее Ландсбергис рассказал, что Украину могут втянуть в переговоры с Россией. По его словам, это произойдет из-за длительного процесса принятия решений в Евросоюзе.