Выявлен наиболее токсичный тип выбросов электростанций

Science: угольные электростанции оказались наиболее токсичными по выбросам

Команда американских ученых из Университета Джорджа Мейсона и Университета штата Техас выявила наиболее токсичный тип выбросов электростанций. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, влияние частиц PM2.5, выброшенных в атмосферу в ходе деятельности угольных электростанций, вдвое опаснее для жизни, чем воздействие этих же веществ от других источников.

В ходе работы авторы изучили данные о выбросах с 480 угольных станций, полученные в период с 1999 по 2020 год. Затем была создана модель разнесения диоксида серы (который затем преобразуется в PM2.5) ветром в течение недели после выброса. Модель позволила рассчитать размер территории, которую загрязняет каждая электростанция за год. После чего модель сравнили с медицинскими записями населения.

Специалисты обнаружили, что около 460 тысяч летальных исходов были связаны с PM2.5, выделенных в результате сжигания угля. Большинство из них произошло в период с 1999 по 2007 год, когда уровни загрязняющих веществ от угольных электростанций были самыми высокими. Увеличение среднегодового количества твердых частиц, полученных от угольных станций, на один микрограмм/кубический метр было связано с повышением вероятности преждевременного ухода из жизни на 1,12 процента, что в 2,1 раза превышает риск от воздействия PM2.5, выделенных из любых других станций.

В сентябре 2023 года сотрудники Университета Иордании доказали, что вдыхание загрязненного PM2.5 воздуха в течение пяти дней способствует повышению вероятности инсульта.