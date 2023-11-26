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06:30, 26 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский прокомментировал польскую блокаду границы

Зеленский заявил о сложностях на границе из-за польской блокады

Фото: Mike Segar / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с блокадой пунктов пропуска польскими перевозчиками. Его слова приводит агентство УНИАН.

Украинский лидер отметил, что страна сталкивается с новым вызовом из-за некоторых политических шагов Польши. По его мнению, польской стороне нужно дать немного больше времени для решения вопросов. «Я считаю, что нам надо иметь очень взвешенную политику. Иметь план действий, которому следовать. У нас есть этот план», — заявил Зеленский.

Ранее на Украине подсчитали убытки от польской блокады. По словам директора департамента международных автоперевозок группы ZAMMLER Александра Кирилюка, один день простоя одного грузовика обходится перевозчикам в 300-350 евро. В результате ежедневно украинские логистические компании теряют более 160 тысяч евро из-за транспортной блокады на границе с Польшей.

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      Марина Совина
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