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03:31, 27 ноября 2023Экономика

Банки выступили против отмены комиссии при оплате коммунальных услуг

Банки не поддержали отмену комиссий за оплату жилищно-коммунальных услуг

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Национальный совет по финансовому рынку (НСФР) выступил с критикой инициативы «Единой России» (ЕР) об отмене комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на обращение представителей банковского сектора к Госдуме, правительству и Совету Федерации.

Инициатива появилась еще в 2020 году. Ее рассматривали четыре месяца. Изучение законопроекта прекратилось в мае 2020 года из-за протестов представителей банковской сферы, которые выступили против отмены комиссии при оплате коммунальных услуг.

Как уточнили в финансовых организациях, запрет на взимание комиссии при оплате счетов по ЖКХ приведет к вынужденной оптимизации бизнес-процессов. По мнению экспертов, из-за этого банки ухудшат условия обслуживания клиентов.

При этом НСФР поддержал отмену таких комиссий для пенсионеров и льготников. По мнению специалистов, более рациональным решением было бы возложение обязанности по оплате такого рода услуг на ресурсоснабжающие организации, в пользу которых осуществляется платеж.

Ранее сообщалось, что в Госдуме в приоритетном порядке в течение декабря рассмотрят законопроект об отмене комиссий при оплате ЖКУ.

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      Марина Совина
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