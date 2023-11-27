Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:07, 27 ноября 2023Силовые структуры

Раскрыт мотив похищения россиянки бойцом MMA

СКР: похитители и убийцы жительницы Новороссийска требовали от ее мужа биткоины
Начало событий в новости Банда автоугонщиков во главе с бойцом MMA расправилась с россиянкой из-за джипа

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Похитители 38-летней жительницы Новороссийска, которую нашли с ножевыми ранениями в лесу без признаков жизни, требовали от ее мужа биткоины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Вымогательство криптовалюты могло стать мотивом для похищения и расправы. Троих подозреваемых задержали по горячим следам. Ими оказались 29-летний боец MMA и два его приятеля — 30-летний ранее судимый за причинение вреда здоровью средней тяжести и разбой мужчина и 33-летний местный житель.

По данным следствия, трое подозреваемых несколько дней следили за женщиной, для чего напали на владельцев других машин в гаражном кооперативе. 20 ноября они схватили мужчину и засунули его в багажник, а затем в его автомобиле несколько часов передвигались за жительницей Новороссийска. Потом похитители отпустили водителя, забрав из салона его машины видеорегистратор.

24 ноября подозреваемые напали на владельца другого автомобиля и тоже поместили его в багажник. Выследив на его машине женщину, они напали на нее на улице и похитили на угнанном автомобиле. Один из похитителей расправился с ней в лесу, а его сообщники отправили мужу требования о биткоинах.

Все трое дали признательные показания. Следствие будет ходатайствовать об их аресте.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Кадырова хотят обязать лично отвечать за траты денег из бюджета. Почему Минфин взялся за республики Кавказа?

      Раскрыты способы обмана клиентов Ozon

      Мать обвинила незамужнюю 30-летнюю дочь в своей депрессии

      Лавров оценил шансы на спасение ОБСЕ

      Назван регион-лидер по способности жителей накопить миллион рублей

      На блогера Аяза Шабутдинова подали еще 12 заявлений в полицию

      Укрывателя обвиняемой в терроризме Треповой экстренно доставили в больницу

      Российский суд санкционировал заочный арест пресс-секретаря Meta Стоуна

      Захарова высказалась об идеологических установках России и Запада

      ФСБ задержала женщину за попытку установки взрывчатки на машину Российской армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости