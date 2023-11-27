Раскрыт мотив похищения россиянки бойцом MMA

СКР: похитители и убийцы жительницы Новороссийска требовали от ее мужа биткоины

Начало событий в новости Банда автоугонщиков во главе с бойцом MMA расправилась с россиянкой из-за джипа

Похитители 38-летней жительницы Новороссийска, которую нашли с ножевыми ранениями в лесу без признаков жизни, требовали от ее мужа биткоины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Вымогательство криптовалюты могло стать мотивом для похищения и расправы. Троих подозреваемых задержали по горячим следам. Ими оказались 29-летний боец MMA и два его приятеля — 30-летний ранее судимый за причинение вреда здоровью средней тяжести и разбой мужчина и 33-летний местный житель.

По данным следствия, трое подозреваемых несколько дней следили за женщиной, для чего напали на владельцев других машин в гаражном кооперативе. 20 ноября они схватили мужчину и засунули его в багажник, а затем в его автомобиле несколько часов передвигались за жительницей Новороссийска. Потом похитители отпустили водителя, забрав из салона его машины видеорегистратор.

24 ноября подозреваемые напали на владельца другого автомобиля и тоже поместили его в багажник. Выследив на его машине женщину, они напали на нее на улице и похитили на угнанном автомобиле. Один из похитителей расправился с ней в лесу, а его сообщники отправили мужу требования о биткоинах.

Все трое дали признательные показания. Следствие будет ходатайствовать об их аресте.