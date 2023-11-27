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09:43, 27 ноября 2023Силовые структуры

Банда автоугонщиков во главе с бойцом MMA расправилась с россиянкой из-за джипа

В Новороссийске банда автоугонщиков похитила женщину на BMW X6, а потом убила ее

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Новороссийске банда автоугонщиков во главе с бойцом MMA похитила 38-летнюю местную жительницу, которая ехала в фитнес-центр на своей BMW X6. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Через двое суток женщину нашли в лесу с множеством ножевых ранений. Ее машина пропала. Троих подозреваемых в расправе задержали в тот же день. Ими оказались 29-летний боец MMA и два его приятеля — 30-летний ранее судимый за причинение вреда здоровью средней тяжести и разбой мужчина и 33-летний местный житель.

В отношении всех троих возбудили уголовное дело по двум статьям, среди которых 126-я («Похищение человека») УК РФ. Следователи выяснили, что до похищения женщины обвиняемые напали в гаражах на двух водителей. Одного из них они катали по городу в багажнике Renault Duster, а потом бросили автомобиль с мужчиной на улице и скрылись.

Подозреваемые также напали на владельца Hyundai Matrix — его связали и бросили в багажник, а потом выкинули в безлюдном месте и угнали машину.

Ранее сообщалось, что на Сахалине угонщик автомобиля Toyota Camry, пытаясь скрыться от полицейской погони со стрельбой, попал в ДТП.

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      Варвара Митина
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