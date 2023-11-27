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13:54, 27 ноября 2023Наука и техника

Грузовой «Прогресс» расстыкуется с МКС в конце ноября

«Роскосмос»: грузовой корабль «Прогресс МС-23» расстыкуется с МКС 29 ноября

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Грузовой корабль «Прогресс МС-23» совершит расстыковку с Международной космической станцией (МКС) 29 ноября. Это следует из отчета госкорпорации «Роскосмос» о работах на МКС за выходные.

«С 24 по 26 ноября по программе полета российского сегмента станции выполнены (…) подготовка к расстыковке грузового корабля "Прогресс МС-23" от малого исследовательского модуля "Поиск", запланированной на 29 ноября», — отметили в госкорпорации.

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Отмечается, что космонавты уложили удаляемое оборудование в «Прогресс МС-23», осуществили монтаж стыковочного механизма, а также продувку и вакуумирование заправочных устройств корабля.

Ранее в ноябре генеральный конструктор России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев отметил в своем докладе, что с 1994 года Россия вложила более 14 миллиардов долларов в проект МКС.

В октябре заместитель генконструктора РКК «Энергия», главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников сообщил, что эскизное проектирование грузового космического корабля «Прогресс-РОС», предназначенного для доставки грузов на перспективную РОС, завершено.

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      Даниил Иринин
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