Грузовой «Прогресс» расстыкуется с МКС в конце ноября

«Роскосмос»: грузовой корабль «Прогресс МС-23» расстыкуется с МКС 29 ноября

Грузовой корабль «Прогресс МС-23» совершит расстыковку с Международной космической станцией (МКС) 29 ноября. Это следует из отчета госкорпорации «Роскосмос» о работах на МКС за выходные.

«С 24 по 26 ноября по программе полета российского сегмента станции выполнены (…) подготовка к расстыковке грузового корабля "Прогресс МС-23" от малого исследовательского модуля "Поиск", запланированной на 29 ноября», — отметили в госкорпорации.

Отмечается, что космонавты уложили удаляемое оборудование в «Прогресс МС-23», осуществили монтаж стыковочного механизма, а также продувку и вакуумирование заправочных устройств корабля.

Ранее в ноябре генеральный конструктор России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев отметил в своем докладе, что с 1994 года Россия вложила более 14 миллиардов долларов в проект МКС.

В октябре заместитель генконструктора РКК «Энергия», главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников сообщил, что эскизное проектирование грузового космического корабля «Прогресс-РОС», предназначенного для доставки грузов на перспективную РОС, завершено.