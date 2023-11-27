Хабиб Нурмагомедов одной фразой описал Роналдо

Хабиб Нурмагомедов встретился с Роналдо и назвал его единственным и неповторимым

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) о встрече с экс-футболистом сборной Бразилии Роналдо.

«Единственный и неповторимый Роналдо», — одной фразой подписал общие фотографии Нурмагомедов. Спортсмены встретились на заключительном этапе сезона «Формулы-1» в Абу-Даби (ОАЭ).

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего в 2020 году завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках в смешанных единоборствах. После окончания выступлений Нурмагомедов занялся тренерской деятельностью. В 2022-м MMA Junkie назвал его лучшим тренером года.

Роналдо выступал в составе «Крузейро», ПСВ, каталонской «Барселоны», «Интера», мадридского «Реала», «Милана» и «Коринтианса». Он дважды выигрывал чемпионаты мира в составе сборной Бразилии в 1994 и 2002 годах. В 1997 и 2002 годах нападающий получал «Золотой мяч».