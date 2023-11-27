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21:37, 27 ноября 2023Спорт

Иностранный футболист «Зенита» рассказал о неоправдавшихся стереотипах о России

Футболист «Зенита» Изидор заявил, что его стереотипы о России не оправдались

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Французский нападающий петербургского «Зенита» Вильсон Изидор рассказал о неоправдавшихся стереотипах о России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Из Франции кажется, что Россия очень далеко, что это очень холодная страна, а люди здесь мало улыбаются и постоянно ходят угрюмые», — заявил иностранный футболист. Он подчеркнул, что на самом деле в России живут замечательные люди, а холода воспринимаются терпимо.

27 июля Изидор рассказал о пользе русского мата. Спортсмен отметил, что в России многие люди часто нецензурно выражаются, и это помогает ему во время матчей.

Изидор перешел в московский «Локомотив» в 2022 году. 3 сентября 2023 года он самовольно покинул расположение команды и уехал во Францию, где без уведомления москвичей прошел медосмотр в одном из клубов. Позднее Изидор перешел в «Зенит». Форвард будет играть за сине-бело-голубых на правах аренды до конца сезона-2023/2024.

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      Анастасия Борисова
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