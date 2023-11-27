Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:04, 27 ноября 2023Наука и техника

Обнаружены редкие горячие юпитеры

Аппарат TESS обнаружил горячие юпитеры около звезд — красных гигантов

Фото: Planet Volumes / Unsplash

Международная группа ученых обнаружила две новые экзопланеты типа горячий юпитер TOI-4377 b и TOI-4551 b, которые вращаются вокруг красных гигантов и, таким образом, являются редкими в своей группе. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Экзопланеты были найдены с помощью cпутника НАСА для исследования транзитных планет (TESS), который проводит поиск планет методом транзита, когда небесное тело проходит на фоне диска звезды, уменьшая ее яркость. Аппарат зарегистрировал соответствующие сигналы на кривой блеска гигантских звезд TOI-4377 и TOI-4551, расположенных на расстоянии 1486 и 704 световых лет от Земли. Планетарная природа этих сигналов была подтверждена последующими измерениями лучевой скорости звезд с помощью наземных телескопов.

Экзопланета TOI-4377 b имеет радиус около 1,35 радиуса Юпитера и массу около 0,96 массы Юпитера, что дает плотность на уровне 0,88 грамма на кубический сантиметр. Планета вращается вокруг своей звезды каждые 4,38 дня на расстоянии 0,058 астрономической единицы.

Материалы по теме:
Тихий монстр В центре Млечного Пути произошел мощный взрыв. Чем это грозит?
Тихий монстрВ центре Млечного Пути произошел мощный взрыв. Чем это грозит?
16 августа 2019
Дали сигнал Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления
Дали сигналКак астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления
5 января 2020

Радиус TOI-4551 b примерно на шесть процентов больше, чем у Юпитера, а его масса оценивается в 1,49 массы Юпитера. Поэтому плотность планеты была рассчитана как 1,74 грамма на кубический сантиметр. Наблюдения показывают, что TOI-4551 b имеет орбитальный период около десяти дней и удалена от своей родительской звезды на 0,1 астрономической единицы.

Звезды TOI-4377 и TOI-4551 имеют массы 1,36 и 1,31 солнечной массы соответственно. Они оба примерно в 3,5 раза больше Солнца и имеют эффективную температуру, соответствующую общей светимости, почти 5000 кельвинов. Возраст TOI-4377 оценивается в 3,88 миллиарда лет, а TOI-4551 — примерно на один миллиард лет старше.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      «Шторм века» накрыл музей-аквариум в Севастополе. Погибли сотни животных

      На Украине пообещали бороться с пацифистами

      Стало известно о главном страхе уехавшего в США внука Пугачевой

      Назван срок восстановления электричества в Крыму

      Силовики пришли с обысками на российский пивоваренный завод

      У нейтронных звезд обнаружили уникальные свойства

      Российский арбитр оценил информацию о назначении на матч в Саудовской Аравии

      В Адлере попытались остановить «мегашторм» с помощью швабры

      В России предложили проверять домашние задания в мессенджерах

      Выросло число пострадавших из-за урагана в Крыму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости