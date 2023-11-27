Каспийский трубопроводный консорциум приостановил отгрузку нефти

КТК приостановил отгрузку нефти в Новороссийске из-за шторма

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) на время остановил отгрузку нефти в морском терминале в Новороссийске из-за сильного шторма. Об этом КТК сообщает в своем Telegram-канале.

В настоящее время танкеры отведены в районы ожидания. Резервуары компании почти заполнены, поэтому КТК также снизил объемы принимаемой от грузоотправителей нефти.

О возобновлении перевалки КТК сообщит дополнительно. Консорциум отметил, что будет поступать аналогичным образом в случае повторения ситуации. Сейчас в районе Новороссийска наблюдается ветер до 22-24 метров в секунду (79,2-86,4 километра в час), а высота волны достигает 6-8 метров, отмечает КТК.

На северо-западное побережье Крыма вечером 26 ноября обрушился ураган, скорость ветра достигает 40 метров в секунду. Стихия повалила деревья и сорвала крыши. Около 500 тысяч жителей Крыма остались без электроэнергии из-за непогоды. Глава полуострова Сергей Аксенов объявил понедельник нерабочим днем из-за непогоды. В районе Евпатории началась эвакуация местных жителей из подтопленных домовладений.