Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:27, 27 ноября 2023Экономика

Каспийский трубопроводный консорциум приостановил отгрузку нефти

КТК приостановил отгрузку нефти в Новороссийске из-за шторма

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) на время остановил отгрузку нефти в морском терминале в Новороссийске из-за сильного шторма. Об этом КТК сообщает в своем Telegram-канале.

В настоящее время танкеры отведены в районы ожидания. Резервуары компании почти заполнены, поэтому КТК также снизил объемы принимаемой от грузоотправителей нефти.

О возобновлении перевалки КТК сообщит дополнительно. Консорциум отметил, что будет поступать аналогичным образом в случае повторения ситуации. Сейчас в районе Новороссийска наблюдается ветер до 22-24 метров в секунду (79,2-86,4 километра в час), а высота волны достигает 6-8 метров, отмечает КТК.

На северо-западное побережье Крыма вечером 26 ноября обрушился ураган, скорость ветра достигает 40 метров в секунду. Стихия повалила деревья и сорвала крыши. Около 500 тысяч жителей Крыма остались без электроэнергии из-за непогоды. Глава полуострова Сергей Аксенов объявил понедельник нерабочим днем из-за непогоды. В районе Евпатории началась эвакуация местных жителей из подтопленных домовладений.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Обсудить
      Последние новости

      Две баллистические ракеты атаковали эсминец ВМС США. Он прибыл на помощь захваченному танкеру у берегов Йемена

      Обокравшие дом сенатора от Алтая воры обчистили также коттедж его соседей

      Уличенная ФСБ в госизмене татуированная россиянка попала на видео

      В Кремле указали на роль США в сохранении проблемы Палестины

      Сотни тысяч жителей Крыма остались без света

      Снегопад в столице стал самым мощным за 40 лет

      В России обрушившуюся на береговую линию города гигантскую волну сняли на видео

      Дочь Ким Кардашьян высмеяла наряд экс-возлюбленного матери для Met Gala

      Российский военный спас раненого бойца ВСУ под угрозой обстрела

      Российские туристы провели ночь в аэропорту Москвы из-за непогоды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости