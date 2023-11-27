Лавров заверил в отсутствии у России «завоевательских планов»

Глава МИД Лавров: у России нет агрессивных замыслов и завоевательских планов

Россия никогда не строила и не будет строить агрессивных и захватнических планов по отношению к своим соседям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

«Никаких агрессивных замыслов, каких-то завоевательских планов у России нет, не было и быть не может», — подчеркнул российский министр, добавив, что соответствующие обвинения в адрес Кремля не соответствуют действительности.

Ранее Лавров упрекнул Запад за борьбу с инакомыслием. По его словам, в настоящее время видно, что западные страны не принимают альтернативные точки зрения.