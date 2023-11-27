Лейсан Утяшева рассказала о важном совете от Роналду

Лейсан Утяшева заявила, что футболист Роналду дал ей совет ложиться вовремя

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о важном совете от нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Ее слова приводит РИА Новости.

Бывшая спортсменка рассказала, что ей удалось пообщаться с футболистом в момент, когда он снимался в рекламе шампуня. «Я спросила его про режим. Так вот, перед стартами он всегда ложится спать вовремя, никаких сериальчиков», — вспомнила она, добавив, что с тех пор придерживается такого же режима.

В 2021 году Роналду раскрыл, как он поддерживает физическую форму. Секрет португальца — физические нагрузки. Кроме тренировок на поле, Роналду ежедневно проводит время в домашнем тренажерном зале и бассейне. Еще одно правило — сон пять раз в день.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.