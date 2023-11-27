Мужчина захотел отправить ДНК на Луну и быть клонированным пришельцами

86-летний физик из США решил отправить ДНК на Луну, чтобы его нашли пришельцы

Мужчина из США захотел, чтобы его останки отправили на Луну, и заплатил за это. Об этом сообщает The New York Times.

86-летний Кен Ом, бывший профессор физики из штата Канзас, всегда фантазировал о лунных колониях и в юности решил стать астронавтом. Однако, когда он попытался попасть на программу подготовки, специалисты из NASA отказали ему из-за слишком большого роста. К концу жизни пожилой физик все же нашел способ попасть на Луну.

Мужчина обратился за помощью к компании Celestis в Техасе. За 12,5 тысячи долларов (1,1 миллиона рублей) Celestis пообещала доставить его прах на южный полюс Луны. Ом надеется, что через несколько десятков тысяч лет пришельцы или остатки человеческой цивилизации найдут там его ДНК и смогут воспользоваться ей. Например, он надеется, что может быть клонирован и стать одним из космических поселенцев. Так, по мнению Ома, он навсегда сохранит свой генетический след, а его клоны и их потомки смогут заселить Луну.

По данным The New York Times, с 1994 года компания Celestis запустила 17 так называемых мемориальных космических полетов. Некоторые аппараты поднимались в космос и спускались обратно, некоторые путешествовали вокруг Земли, другие отправлялись на поверхность Луны или просто улетали в открытый космос. Celestis отправляет свои грузы на космических кораблях, выполняющих научные и коммерческие миссии.

Ранее сообщалось, что Пентагон запустил новый сайт, посвященный НЛО. По словам представителей ведомства, там все желающие смогут посмотреть рассекреченные фотографии и видеозаписи НЛО, снабженные комментариями специалистов Департамента по исследованию всех видов аномалий (AARO).