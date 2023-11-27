На Украине воинская часть продавала в магазины продукты для военных

ГБР Украины поймало воинскую часть на продаже продуктов для личного состава ВСУ

В Киевской области одна из воинских частей наладила продажу продуктов, которые предназначались для личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). На совершении преступления работников части поймало Государственное бюро расследований (ГБР) республики.

Участники преступной схемы вступили в сговор с предпринимателями и продавали часть продуктов, предназначенных для военных, в ресторанах, магазинах и на базарах. Личный состав при этом лишался около трети от продукции.

Также работники военной части выписывали пустые накладные на миллионы гривен на поставку товаров, которая фактически не поставлялась. По данным ГБР, в настоящий момент известно о хищении не менее пяти миллионов гривен.

Ранее на Украине служба аудита выявила в воинской части Черниговской области нарушения, которые принесли ущерб на 38,8 миллиона гривен (более миллиона долларов).