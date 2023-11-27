Нетаньяху допустил возможность продления перемирия в секторе Газа

Times of Israel: Израиль может продлить перемирие для освобождения заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого допустил возможность продления нынешнего четырехдневного перемирия в секторе Газа. Отмечается, что таким образом может быть освобождено большее количество пленных, сообщает издание Times of Israel.

«Премьер-министр отмечает, что нынешнее четырехдневное перемирие может быть продлено, чтобы позволить освободить больше заложников: еще по 10 за каждый день», — пишет газета.

При этом Нетаньяху рассказал Байдену, что по окончании режима прекращения огня израильские военные продолжат выполнять поставленную им цель по уничтожению бойцов палестинского движения ХАМАС.

Ранее стало известно, что Байден и Нетаньяху договорились добиваться освобождения всех заложников ХАМАС. Лидер США приветствовал освобождение в минувшие три дня заложников из сектора Газа, в том числе девочки-американки.