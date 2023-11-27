Песков прокомментировал передачу скифского золота Крыма Украине

Песков: переданное Украине скифское золото принадлежит Крыму и должно быть там

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал передачу скифского золота Украине. Свои мнением он поделился в разговоре с журналистами, передает РИА Новости.

Государственный деятель отметил, что не согласен с решением о перевозке коллекции ценностей на Украину.

«Оно принадлежит Крыму. Должно быть там», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вернуть скифское золото на территорию России можно только силой, в ходе достижений целей специальной военной операции на Украине.

До этого сообщалось, что скифское золото Крыма доставили на территорию Киево-Печерской лавры. «Прямо сейчас грузовик с 2694 килограммами культурных ценностей, известных под общим названием "скифское золото", въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в сокровищнице Национального музея Украины киевские таможенники произведут идентификацию сокровищ», — сообщили в Государственной таможенной службе страны.

