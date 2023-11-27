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13:56, 27 ноября 2023Культура

Скифское золото Крыма доставили на Украину

Скифское золото Крыма доставили на территорию Киево-Печерской лавры

Скифское золото Крыма доставили на Украину. Об этом сообщает Государственная таможенная служба страны.

«Прямо сейчас грузовик с 2694 килограммами культурных ценностей, известных под общим названием "скифское золото", въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в сокровищнице Национального музея Украины киевские таможенники произведут идентификацию сокровищ», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины договорилось с музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о перемещении скифского золота Крыма на территорию страны. При этом долги за хранение артефактов, копившиеся в течение девяти лет, будут прощены.

Между тем директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин назвал передачу Украине коллекции скифского золота захватом части культурного наследия Крыма.

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      Анастасия Астахова
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