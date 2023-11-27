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14:09, 27 ноября 2023Культура

Власти Крыма заявили о возможности возвращения скифского золота в Россию силой

Глава Крыма Аксенов: скифское золото вернется в РФ после достижения целей СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вернуть скифское золото на территорию России можно только силой, в ходе достижений целей специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что «Западу и Киеву плевать на закон и юридические нормы», а потому было понятно, что в РФ коллекцию просто так не вернут.

«Очевидно, что они будут реагировать только на силу, только на решительные действия, причем такие, которые ведутся на опережение. Если скифское золото отдадут Украине, то ничего хорошего этой коллекции не светит, подобные ценности там всегда попадали в частные руки. Поэтому все будет решено только в результате достижения целей СВО, поставленных президентом», — написал глава Крыма.

Аксенов также призвал прекратить сожаления по этому поводу.

Ранее Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости передачу скифского золота Украине.

До этого сообщалось, что скифское золото Крыма доставили на территорию Киево-Печерской лавры.

«Прямо сейчас грузовик с 2694 килограммами культурных ценностей, известных под общим названием "скифское золото", въехал на территорию Киево-Печерской лавры, где в сокровищнице Национального музея Украины киевские таможенники произведут идентификацию сокровищ», — сообщили в Государственной таможенной службе страны.

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      Анастасия Астахова
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