Песков рассказал о дороге Путина до Кремля в «черную метель»

Песков: Путин добрался до работы в Кремль еще до мощного снегопада

Президент России Владимир Путин добрался до работы в Кремль еще до «черной метели», которую прогнозировали синоптики. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Президент добирался на работу, насколько я знаю, еще до начала снегопада. Точно [не скажу], но, по-моему, до того, как все совсем завалило», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля предположил, что дорога главы государства до рабочего места была не такой тяжелой, как у остальных жителей Москвы. Песков отказался уточнять, во сколько президент приехал в Кремль, так как «это та информация, которая не предназначена для публичного обсуждения по понятным причинам».

На Москву и область в ночь на понедельник, 27 ноября, обрушилась «черная метель». Это погодное явление, при котором крупные хлопья снега летят практически параллельно поверхности земли, серьезно ухудшая видимость. К понедельнику на улицах городов появились сугробы, ставшие причиной осложнения транспортного движения и задержки авиарейсов. Прошедший в столице и Московской области снегопад стал самым мощным за последние 40 лет, сообщал губернатор области Андрей Воробьев.