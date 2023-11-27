Стало известно о планах Байдена пропустить климатический саммит ООН

NYT: Байден пропустит климатический саммит ООН с мировыми лидерами в ОАЭ

Президент США Джо Байден намерен пропустить климатический саммит ООН (COP28). Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.

Причина, по которой Байден пропустит саммит ООН с мировыми лидерами в ОАЭ, не раскрывается. Предполагается, что политик поглощен темой конфликта Израиля и ХАМАС. Так, специальный посланник президента по вопросам изменения климата Джон Керри на вопрос о планах Байдена на COP28 сказал следующее: «У них война на Ближнем Востоке и война на Украине, происходит множество событий».

Вице-президент Камала Харрис также не планировала присутствовать на COP28. На данный момент известно, что саммит посетит Керри и его команда. По данным NYT, в мероприятии поучаствуют британский король Карл III, папа римский Франциск и лидеры порядка 200 стран мира.

Председателем COP28 назначили министра Султана аль Джабера, который занимает пост исполнительного директора Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC). Экоактивисты увидели в этом решении конфликт интересов.

COP28 состоится с 30 ноября по 12 декабря 2023 года в Дубае.