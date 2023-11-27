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20:24, 27 ноября 2023Забота о себе

Психотерапевт рассказала о способе остаться друзьями после расставания

Психотерапевт Капальбо: сохранить дружбу после разрыва помогает искренняя беседа

Фото: Unsplash

Чтобы остаться друзьями, бывшие партнеры должны вместе обсудить причины, которые привели к разрыву, и попытаться понять позиции друг друга. Такой совет дала психотерапевт Кендра Капальбо в беседе с изданием Metro.

Психотерапевт подчеркнула, что разговор по душам между бывшими партнерами необязательно должен состояться сразу после разрыва. Часто людям нужно время, чтобы привести в порядок эмоции, проанализировать ошибки и сделать выводы. «Способность искренне общаться и говорить неприятные, но конструктивные замечания является самым ценным подарком, который бывшие партнеры могут подарить друг другу», — рассказала Капальбо.

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Специалистка объяснила, что подобные беседы помогают осознать ошибки и не допускать их в следующих отношениях. «Пары, которые достигли такого уровня понимания, могут сохранить дружбу после расставания», — уверена психотерапевт. В то же время она предупредила, что этот способ подходит далеко не всем, так как часто один или оба партнера не могут быть достаточно рациональны, когда речь касается чувств или эмоций.

Ранее психолог-сексолог Елена Грязнова подсказала способ избавиться от ревности без причины. По ее словам, нужно понять причину появления этого ощущения и бороться с ним.

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      Екатерина Улитина
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