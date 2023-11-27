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18:24, 27 ноября 2023Россия

Россиянин покалечил трехлетнего пасынка из-за неудачи в компьютерной игре

Житель Астрахани покалечил трехлетнего пасынка из-за проигрыша в Dota 2

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Житель Астрахани покалечил трехлетнего пасынка из-за неудачи в компьютерной игре Dota 2. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным портала, присматривавший за ребенком в отсутствие матери россиянин был так раздосадован проигрышем партии, что изо всех сил швырнул в трехлетнего мальчика игрушечную машинку. Та попала ему в живот, из-за чего у ребенка началось сильное внутреннее кровотечение.

Пострадавшего пришлось госпитализировать — врачи смогли откачать кровь, но состояние пострадавшего все еще оценивается как тяжелое. По факту случившегося начата доследственная проверка.

По статье 112 УК («Умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести малолетнему») россиянину может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге четырехлетнего ребенка госпитализировали после встречи с отцом — у мальчика диагностировали симптомы наркотического отравления.

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      Марк Леонов
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