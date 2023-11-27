Седокова показала лицо без косметики

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала естественную внешность. Соответствующий пост опубликован в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя исполнительница запечатлела себя в автобусе по дороге в аэропорт после ухода с телепроекта «Последний герой». Она позировала без косметики на лице, надев белый вязаный кроп-топ с бахромой и убрав волосы в пучок.

«Пока ты не окажешься на этом острове, ты не поймешь, что у тебя есть. Мы так часто не ценим то, что имеем, принимаем это за данность...» — поделилась размышлениями звезда.

Ранее в ноябре российская актриса театра и кино Кристина Асмус также показала внешность без косметики. 35-летняя звезда фильма «Текст» предстала перед камерой, сидя в машине в черной куртке. При этом растрепанные волосы знаменитости спадали ей на лицо, на которое она не стала наносить макияж.