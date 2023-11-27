Секс втроем после помолвки привел к неожиданным последствиям

Секс втроем, который устроили перед свадьбой жених и невеста, привел к неожиданным последствиям. Анонимное письмо с историей прочли в эфире ведущие подкаста Life Uncut Podcast.

После помолвки пара решила исполнить давнюю мечту и заняться сексом втроем. В качестве третьей участницы невеста позвала свою давнюю подругу. Все трое встретились, выпили и претворили свои фантазии в жизнь. По словам невесты, ночь прошла в «чувственном тумане».

Через месяц подруга сообщила, что беременна. Шокированная невеста тут же позвонила будущему мужу и обо всем ему рассказала. Выяснилось, что тот смутно припоминает порвавшийся презерватив, но не стал говорить о нем, потому что из-за алкоголя решил, что ему померещилось.

Я чувствую себя совершенно сбитой с толку и понятия не имею, что делать. Как мне вообще это пережить? Как нам объяснить это друзьям и семье? Переживут ли подобное наши отношения? Я чувствую себя невероятно подавленной невеста

Ведущие и большинство слушателей с сочувствием отнеслись к непростой ситуации, в которую попала девушка. Однако один из комментаторов написал, что незачем жалеть персонажей истории, потому что ее исход стал следствием их собственных решений и поступков.

Ранее семейная пара рассказала, что они разуверились в своей привлекательности после того, как решили найти партнера для секса втроем. По словам супругов, ни в секс-клубах, ни на сайтах знакомств никто не захотел присоединиться к ним в спальне.