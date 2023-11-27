Северная Корея пообещала увеличить количество запусков спутников

Reuters: КНДР увеличит количество запусков спутников и усилит армию на границе

Северная Корея предупредила, что продолжит осуществлять свои суверенные права, в том числе посредством запусков спутников, а также усилит свою армию на границе с Южной Кореей. Об этом сообщает Reuters.

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что солдаты КНДР возвращают тяжелое вооружение на границу демилитаризованной зоны и устанавливали охранные посты, которые две страны снесли в соответствии с соглашением 2018 года.

Кроме того, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вновь посетил центр управления космического агентства в Пхеньяне и ознакомился со свежими спутниковыми снимками базы Военно-воздушных сил (ВВС) США на Гуаме.

Ранее лидер КНДР посмотрел снимки атомного авианосца США «Карл Винсон», сделанные спутником-разведчиком Северной Кореи. Отмечается, что спутник сделал фотографии «важных целевых районов на территории противников», в том числе в Пусане, Пхохане и Ульсане. Он также пролетел над Гавайскими островами и запечатлел военную базу Перл-Харбор — Хикэм.