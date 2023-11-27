Среда обитания
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15:56, 27 ноября 2023Среда обитания

Дачникам назвали способы задержать снег на участке

Агроном Коврижных: задержать снег на участке помогут автопокрышки

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Дачникам известно, что снег служит дополнительной защитой для растений в зимние холода. Способы задержать снег на грядках назвала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных в беседе с изданием «БелНовости».

Регулировать снеготаяние помогут ветрозащитные заслоны. Щиты в три метра высотой и два метра шириной нужно распределить по участку в шахматном порядке. Эффективен забор из строительной сетки: ее размещают поперек воздушного потока и закрепляют опорными столбиками. Задержать снег смогут еловые или сосновые ветви. Вдобавок их положение легко менять в зависимости от погодных условий. Коврижных также напомнила о плетне из ивовых прутьев и автомобильных покрышках. Шины необходимо разложить рядами по участку.

Ранее садоводам назвали метод борьбы с похитителями снега. Воруя его, сосед проникает на чужой участок без ведома хозяина. Бороться с такими дачниками можно, обратившись в полицию с жалобой на незаконное вторжение.

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      Виктория Клабукова
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