Среда обитания
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14:38, 27 ноября 2023Среда обитания

Собянин заявил о привлечении еще 12 тысяч коммунальщиков для уборки снега

Собянин принял решение привлечь еще 10-12 тыс. коммунальщиков для уборки снега

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Москве привлекут еще около 10-12 тысяч сотрудников коммунальных служб, чтобы активно убирать снег и наводить порядок в городе. О таком решении в своем Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, дополнительные силы привлекут в том числе из «Мосводоканала» и «Мосгаза».

«Погодные условия достаточно тяжелые, коммунальщики работают на пределе своих сил», — сообщил Собянин.

Мэр отметил, что в эти дни в столице рекордные снегопады. 27 ноября температура повысится, затем всю неделю снова будет идти снег, сообщил глава города.

Ранее сообщалось, что 26 ноября Москву накрыла «черная метель» с порывами ветра до 17 метров в секунду. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, выпавший в столице снег с большой долей вероятности продержится до весны.

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      Анастасия Яланская
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