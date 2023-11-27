Спорткомплекс в Подмосковье обрушился под тяжестью снега

Спорткомплекс в подмосковном Алабушево обрушился под тяжестью снега

Спортивный комплекс «Зевс» в селе Алабушево под Москвой обрушился под тяжестью снега. На инцидент в российском населенном пункте обратил внимание Telegram-канал «112».

Речь идет об арочной надувной конструкции на улице Дзержинского. До поломки постройку использовали под пляжные виды спорта. Обрушение произошло утром в понедельник, 27 ноября. По данным канала, пострадавших нет.

Прошедший накануне в Москве и Московской области снегопад оказался самым мощным за последние 40 лет. По словам губернатора региона, сотрудники коммунальных служб занимались расчисткой улиц от снега всю ночь. Всего было задействовано около трех тысяч работников. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Можайске, Ленинском городском округе, Лобне и Подольске. Сейчас в эти районы направляют дополнительную коммунальную технику.