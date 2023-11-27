Сын Кернеса обвинил мэра Харькова в захвате власти в городе

Сын Кернеса Кирилл обвинил мэра Харькова Терехова в захвате власти в городе

Семья экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса не давала согласия на отключение его от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в декабре 2020 года. Об этом сообщил старший сын мэра бывшего градоначальника Кирилл Кернес в интервью украинскому изданию «Главком».

По его словам, причиной ухода из жизни его отца стало именно отключение от системы жизнеобеспечения 14 декабря 2020 года, после чего сердце политика не выдержало.

Он также рассказал, что в сентябре 2020 года группа чиновников Харьковского горсовета под руководством действующего мэра города Игоря Терехова подделала электронную подпись Геннадия Кернеса, сфальсифицировав ряд решений градоначальника, пост которого на тот момент занимал Кернес. Сын политика обвинил Терехова в захвате власти в городе, подчеркнув, что на сегодняшний день юристами были собраны подтверждающие это документы и доказательства.

Кирилл Кернес добавил, что его семья планирует передать имеющиеся у нее материалы, в том числе выписки из клиники Charite в Германии о состоянии здоровья отца, в правоохранительные органы Украины и добиваться проведения расследования.

После ухода Геннадия Кернеса из жизни в декабре 2020 года на основании его электронной подписи временно исполняющим обязанности мэра Харькова стал занимавший должность секретаря Харьковского городского совета Игорь Терехов. Подлинность подписи при этом вызывала сомнения ввиду наличия информации о том, что во время лечения в немецкой клинике Кернес не приходил в сознание.