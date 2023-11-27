Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:00, 27 ноября 2023Бывший СССР

Сын Кернеса обвинил мэра Харькова в захвате власти в городе

Сын Кернеса Кирилл обвинил мэра Харькова Терехова в захвате власти в городе
Геннадий Кернес

Геннадий Кернес. Фото: РИА Новости

Семья экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса не давала согласия на отключение его от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в декабре 2020 года. Об этом сообщил старший сын мэра бывшего градоначальника Кирилл Кернес в интервью украинскому изданию «Главком».

По его словам, причиной ухода из жизни его отца стало именно отключение от системы жизнеобеспечения 14 декабря 2020 года, после чего сердце политика не выдержало.

Он также рассказал, что в сентябре 2020 года группа чиновников Харьковского горсовета под руководством действующего мэра города Игоря Терехова подделала электронную подпись Геннадия Кернеса, сфальсифицировав ряд решений градоначальника, пост которого на тот момент занимал Кернес. Сын политика обвинил Терехова в захвате власти в городе, подчеркнув, что на сегодняшний день юристами были собраны подтверждающие это документы и доказательства.

Кирилл Кернес добавил, что его семья планирует передать имеющиеся у нее материалы, в том числе выписки из клиники Charite в Германии о состоянии здоровья отца, в правоохранительные органы Украины и добиваться проведения расследования.

После ухода Геннадия Кернеса из жизни в декабре 2020 года на основании его электронной подписи временно исполняющим обязанности мэра Харькова стал занимавший должность секретаря Харьковского городского совета Игорь Терехов. Подлинность подписи при этом вызывала сомнения ввиду наличия информации о том, что во время лечения в немецкой клинике Кернес не приходил в сознание.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Северная Корея массово лысеет из-за военных фуражек и дешевых шампуней. Как целая нация лишается волос?

      В МИД России оценили возможность диалога с США по стратегической стабильности

      Режиссер «Сумерек» назвала подходящих к перезапуску фильма актеров

      Сын Кернеса обвинил мэра Харькова в захвате власти в городе

      Премьер Украины назвал собранную Европейским инвестбанком сумму помощи для Киева

      После отравления двухлетней девочки тяжелым наркотиком возбуждено уголовное дело

      Пилот случайно посадил самолет в другом городе и оправдался плохой погодой

      Сервис Google перестанет работать на миллионах старых смартфонов

      Директор Марины Хлебниковой ответил на вопрос о ее состоянии

      Еще двоих торговцев метадоном задержали в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости