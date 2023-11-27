Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:25, 27 ноября 2023Наука и техника

У нейтронных звезд обнаружили уникальные свойства

Nature Astronomy: у магнитаров и пульсаров обнаружили субимпульсные структуры
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Patrick Semansky / AP

Международная группа астрономов выяснила уникальные свойства нейтронных звезд, относящихся к магнитарам и радиогромким пульсарам. Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, помогут объяснить происхождение быстрых радиовсплесков.

Известно, что магнитное поле пульсаров в тысячу миллиардов раз сильнее магнитного поля Земли, однако существует небольшая группа нейтронных звезд, у которых магнитное поле еще в 1000 раз сильнее. Примерно из 30 известных магнитаров шесть время от времени испускают радиоизлучение. Предполагается, что внегалактические магнетары являются источником быстрых радиовсплесков (FRB).

Материалы по теме:
Дали сигнал Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления
Дали сигналКак астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления
5 января 2020
Темная сила Ученым впервые удалось увидеть черную дыру. Что это даст человечеству?
Темная силаУченым впервые удалось увидеть черную дыру. Что это даст человечеству?
14 апреля 2019

Ученые исследовали отдельные импульсы магнетаров и обнаружили закономерности, называемые квазипериодическими субимпульсными структурами. Такие же субимпульсные структуры также наблюдались у пульсаров, быстро вращающихся миллисекундных пульсаров и других нейтронных звезд, известных как вращающиеся радиотранзиенты. Более того, они оказались скоррелированы с вращением звезд и охватывают более шести порядков величины периода импульса.

Тот факт, что нейтронные звезды с периодом вращения менее нескольких миллисекунд и звезда с периодом около 100 секунд ведут себя как магнитары, позволяет предположить, что внутренняя природа субимпульсной структуры должна быть одинаковой для всех радиогромких нейтронных звезд. Если выяснится, что магнитары действительно ответственны за повторяющиеся FRB, то по периодам вспышек можно определить скорость вращения нейтронных звезд-источников.

Быстрые радиовсплески (FRB) происходят в течение нескольких миллисекунд и сопровождаются выбросом в космическое пространство огромного количества энергии — такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Исследователи связывали этот феномен со вспышками сверхновых, столкновением нейтронных звезд, активными черными дырами или магнитарами.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      «Шторм века» накрыл музей-аквариум в Севастополе. Погибли сотни животных

      Четырехлетнего российского ребенка госпитализировали после встречи с отцом

      На Украине пообещали бороться с пацифистами

      Стало известно о главном страхе уехавшего в США внука Пугачевой

      Назван срок восстановления электричества в Крыму

      Силовики пришли с обысками на российский пивоваренный завод

      У нейтронных звезд обнаружили уникальные свойства

      Российский арбитр оценил информацию о назначении на матч в Саудовской Аравии

      В Адлере попытались остановить «мегашторм» с помощью швабры

      В России предложили проверять домашние задания в мессенджерах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости