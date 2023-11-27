Украинский театр изменил фамилию персонажа-однофамильца Зеленского

«Главком»: театр в Киеве изменил фамилию персонажа Зеленского, боящегося холопов

Украинский театр изменил фамилию персонажа, опасающегося холопов, поскольку она совпадает с фамилией президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Главком».

Речь идет о спектакле по пьесе «Хозяин» Ивана Карпенко-Карого, написанной в 1900 году. В комедии есть эконом Зеленский, который считает необходимым вежливо обращаться с холопами, поскольку у них «сила есть» и «нельзя иначе». Из-за совпадения фамилий Киевский академический драматический театр на Подоле принял решение переименовать героя в Залуского. При этом уточняется, что имена и фамилии других персонажей остались без изменений.

Ранее на Украине демонтировали советскую звезду с обелиска городу-герою Киеву. Пятиконечная золотая звезда была установлена в честь 60-летия победы в Великой Отечественной войне.