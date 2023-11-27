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15:07, 27 ноября 2023Экономика

Власти нашли новый способ укрепить рубль

Банк России с 2024 года возобновит покупку и продажу валюты на средства ФНБ
СюжетКурс доллара:

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Власти нашли новый способ укрепить рубль — для этого Банк России с января 2024 года возобновит операции на внутреннем валютном рынке. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Покупку и продажу валюты будут вести за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Механизм возобновит работу «с учетом всех операций, осуществленных со средствами ФНБ в 2023 году», отметили в Центробанке. Объемы операций будет определять Министерство финансов: они будут зависеть от дополнительных/выпадающих нефтегазовых доходов в рамках бюджетного правила и инвестирования ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях.

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В октябре президент России Владимир Путин обязал часть российских компаний продавать экспортную выручку на внутреннем рынке. «Они будут должны зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и осуществлять обязательную продажу на внутреннем рынке этой иностранной валюты», — пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В ходе торгов на Московской бирже 27 ноября курс доллара достиг отметки в 88,74 рубля, увеличившись на 0,14 процента. Курс евро достиг уровня в 97,23 рубля (плюс 0,18 процента). По информации Центробанка, в течение месяца отечественная валюта росла из-за продаж валютной выручки. Так, в октябре объемы возврата денежных средств на отечественный рынок увеличились до 12,5 миллиарда: с 9,2 миллиарда в сентябре и 7,2 миллиарда долларов в августе, пояснили в регуляторе.

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