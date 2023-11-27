В ЕС предупредили о риске трудностей при получении поддержки по Украине в ООН

Боррель: есть риск, что будет трудно добиться поддержки решений по Украине в ООН

Существует риск, что Европейскому союзу (ЕС) будет трудно добиться поддержки решений по Украине в ООН. Об этом предупредил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в интервью газете La Vanguardia.

«Некоторые страны разорвали отношения или вызвали наших послов, чтобы сказать им, что они считают нашу позицию в Газе несовместимой с тем, что мы защищаем на Украине», — рассказал дипломат.

По его словам, положение Брюсселя было ослаблено позицией, которую страны объединения заняли по ситуации в секторе Газа, поскольку ЕС «ограничивается словами о том, что закон необходимо соблюдать, тогда как вопрос заключается в том, делается это или нет».

Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб рассказала об отсутствии в настоящее время у королевства финального решения о том, станет ли оно поддерживать на саммите в Брюсселе рекомендацию Европейской комиссии о начале переговоров о приеме Украины в Евросоюз.