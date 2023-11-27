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19:19, 27 ноября 2023Мир

В МИД России оценили перспективы отношений с США после президентских выборов

Рябков: перспективы улучшения отношений Москвы и Вашингтона не просматриваются
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Перспективы улучшения отношений Москвы и Вашингтона не просматриваются вне зависимости от итогов будущих выборов президента США в 2024 году, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Об этом пишет ТАСС.

«Что касается отношений с США, то, на мой взгляд, перспективы их улучшения и тем более перевода на какой-то восходящий тренд на сегодня просто не просматривается. Причем независимо от того, кто выйдет победителем из избирательной кампании, кто станет следующим президентом США», — сказал Рябков на форуме «Примаковские чтения».

Также, по его мнению, не влияет на отношения России и США и то, «как распределятся силы в палатах Конгресса».

В сентябре сообщалось, что в США сравнялось число сторонников Джо Байдена и Дональда Трампа на выборах. По результатам опроса Reuters на президентских выборах нынешний президент США и экс-глава Белого дома набрали бы одинаковое количество голосов — по 39 процентов.

При этом в ноябре рейтинг одобрения Байдена упал до самого низкого уровня за время его президентства — до 40 процентов, поскольку большинство избирателей не поддерживают его подход к внешней политике и конфликту между Израилем и ХАМАС.

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      Анастасия Яланская
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