В приморском регионе России аэропорт ушел под воду из-за непогоды

На Камчатке затопило аэропорт из-за обрушившегося на регион циклона

В камчатском селе Тиличики затопило аэропорт из-за обрушившегося на регион циклона. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в Telegram.

На опубликованной видеозаписи местный житель, стоя по голень в воде, утверждает, что находится на взлетно-посадочной полосе. Он демонстрирует затопленную территорию аэропорта, которая визуально неотличима от морской поверхности. Тиличики расположены на берегу залива Корфа в западной части Берингова моря.

Выполнение авиарейсов было приостановлено. Пассажиров планируют доставить в Петропавловск-Камчатский на вертолетах. Местные сообщества в соцсетях сообщают, что также были подтоплены школа, детский сад и дома местных жителей.

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