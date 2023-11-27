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17:56, 27 ноября 2023Экономика

В России оценили возможное подорожание рыбы

Экономист Чеглов рассказал о возможном изменении цен на рыбу к Новому году
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Unsplash

Стоимость рыбы в России в декабре может увеличиться примерно на 15 процентов. Такой прогноз в разговоре с NEWS.ru озвучил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Изменение цен возможно ближе к Новому году, уточнил эксперт. При этом выше названной планки стоимость подниматься не будет, убежден Чеглов.

Возможное удорожание рыбы собеседник издания объяснил ростом стоимости логистики и ставок по кредитам, а также инфляцией. Ряд торговых сетей в декабре может сознательно удерживать цены на прежнем уровне, но это коснется отдельных позиций, допустил эксперт.

В начале осени о возможном подорожании суши и роллов предупредили рестораторы. Индексация может составить до 14 процентов, уточнили они, объяснив происходящее изменением стоимости рыбы.

В ноябре Всероссийская ассоциация рыбопромышленников анонсировала возможное подорожание добычи рыбы из-за роста пошлин на судовое топливо. Из-за повышающего коэффициента вывозных пошлин может вырасти цена на недорогую продукцию, включая минтай, сельдь, путассу и мойву, рассказали они.

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      Лилиана Набиуллина
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