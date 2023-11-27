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21:22, 27 ноября 2023Мир

В России рассказали о контактах с Китаем после встречи Си Цзиньпина и Байдена

Рябков: Россия и Китай провели сверку часов после встречи Си Цзиньпина и Байдена
Джо Байден и Си Цзиньпин

Джо Байден и Си Цзиньпин. Фото: Ding Lin/XinHua/Global Look Press

Москва и Пекин провели «сверку часов» после встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. Об этом рассказал замглавы МИД Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, Россия благодарна своим китайским коллегам за это.

Встреча Си Цзиньпина и Байдена прошла 15 ноября в Сан-Франциско во время саммита АТЭС. Стороны обсудили большой спектр вопросы, в частности, борьбу с наркотиками, военное сотрудничество. Китайский лидер также призвал отменить американские санкции в отношении китайских компаний.

Кроме того, после завершения переговоров Байден во время общения со СМИ вновь назвал китайского лидера диктатором, чем вызвал критическую реакцию со стороны Пекина.

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      Марина Совина
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