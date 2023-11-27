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23:32, 27 ноября 2023Россия

В российском регионе больше половины клиник отказались от абортов

В Мордовии 10 из 18 частных клиник отказались от абортов после встреч с властями

Фото: Tamas Kaszas / Reuters

10 из 18 частных клиник Мордовии, имеющих лицензию на проведение абортов, отказались от предоставления данной услуги после встреч с властями. Об этом сообщил глава Мордовии Артем Здунов. Его слова приводит ТАСС.

Во время XXV Всемирного русского народного собора, который проходит в Москве 27-28 ноября при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Здунов рассказал, что власти региона направляли обращения и проводили встречи с руководителями коммерческих медучреждений по данному вопросу.

Мордовия стала первым регионом России, который запретил склонять женщин к абортам. Такой закон принял Государственное собрание республики в августе этого года. Под склонением к искусственному прерыванию беременности, согласно закону, будет рассматриваться понуждение к этому беременной женщины путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или выдвижения иных требований. При этом пропагандой абортов не является информирование медиками россиянок о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности.

На данный момент 11 регионов России вводят меры против абортов. Также есть не подтвержденная официально информация, что от проведения абортов отказываются частные клиники ХМАО.

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      Екатерина Подвигина
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