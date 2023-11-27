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15:15, 27 ноября 2023Наука и техника

В США рассказали об уничтожающем катера ВСУ самолете

MWM: российский истребитель Су-30СМ эффективно уничтожает морские дроны ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российский двухместный истребитель Су-30СМ, который армия использует в зоне проведения специальной военной операции, успешно уничтожает безэкипажные катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). О применении самолета против морских дронов рассказали в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).

«Су-30СМ является многоцелевым самолетом, хорошо сбалансированным для выполнения всех типов задач», — пишет издание.

Отмечается, что разработанный на основе Су-30МКИ самолет унаследовал исключительную маневренность базовой конструкции. Также Су-30СМ оснащен радаром Н011М «Барс», который способен обнаружить цель типа «эсминец» на расстоянии до 120 километров.

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В июле военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что Су-30СМ2, ставший следующей модернизацией после Су-30СМ, обладает одной из самых эффективных систем обнаружения целей в мире.

В том же месяце в «Ростехе» сообщили, что Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации изготовил и передал Министерству обороны России партию истребителей Су-30СМ2.

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