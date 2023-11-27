ВСУ запустили по территории России две переоборудованные ракеты ЗРК С-200

Минобороны: две переоборудованные ракеты ЗРК С-200 сбиты над Азовским морем

Две запущенные Украиной ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 сбиты над Азовским морем. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вооруженные силы Украины переоборудовали ракеты, сделав их пригодными для поражения наземных целей, отметили в военном ведомстве.

Помимо этого, за минувшие сутки российские военнослужащие уничтожили 21 украинский беспилотник над Донецкой народной республикой и Запорожской областью.

Ранее ВСУ уже пытались атаковать Россию и российских военнослужащих ракетами ЗРК С-200. Они были перехвачены средствами ПВО.